رئيس الكشافة السابق ليوفنتوس يراهن على عودة بوجبا

لاعب الوسط الفرنسي لديه رغبة واضحة في مغادرة مانشستر يونايتد

يرى خافيير ريبالتا رئيس الكشافة السابق في يوفنتوس، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا قد يرحل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم.

ريبالتا سبق وأن عمل مع بوجبا في يوفي، قبل انتقاله للعمل إلى نادي زينيت الروسي، بينما انضم اللاعب للشياطين الحمر.

مستقبل بوجبا أثيرت حوله العديد من الشكوك، لرغبة اللاعب الواضحة في ريال، وسط اهتمام يوفنتوس وريال مدريد بضمه.

وقال ريبالتا في تصريحات صحفية:"يمكنني الرهان مع أحد أصدقائي على وجبة بيتزا بعودة بوجبا إلى يوفنتوس".

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وأضاف:"بول سيرحل عن مانشستر يونايتد في حالة عدم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم".

يذكر أن بوجبا يعاني حالياً من إصابة، وعلى الأرجح سيعود منها بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.