مخيتاريان: علاقتي بمورينيو هي الأكثر تعقيداً

علاقة متوترة بين الثنائي في مانشستر يونايتد

كشف هينريك مخيتاريان جناح نادي أرسنال الإنجليزي، الُمعار لصفوف روما، عن تفاصيل علاقته بمدربه الأسبق جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

مخيتاريان عانى من التجميد مع الشياطين الحمر في حقبة مورينيو، لينتقل لصفوف أرسنال في يناير 2018، ليواصل التخبط وينضم لروما الصيف الماضي.

ورغم توتر العلاقة بين الثنائي، إلا أن صاحب الـ31 سنة، مازال يقدر الفترة التي عمل فيها مع المدرب البرتغالي، الذي رحل هو الآخر عن أولد ترافورد منتقلاً لتوتنهام.

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وقال مخيتاريان في تصريحات صحفية:"علاقتي بمورينيو هي الأكثر تعقيداً طوال مسيرتي الكروية، هو شخص يحب الفوز ويعشق الانتصارات بالفطرة".

وأضاف:"دائماً يريدك أن تفو وهذا شيء صعب على أي شخص، كانت هناك العديد من الاختلافات بيننا، ولكنها لم تؤثر على العمل الجاد الذي قمنا به وفوزنا بـ3 بطولات".

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وأما عن يورجن كلوب:"أعتبره كصديق لي أو كوالدي وأخي، عندما رحلت عن دورتموند بدأت وقتها أفهم حقيقة كرة القدم".

وفي نهاية حديثه أكد الأرميني على رغبته في الاستمتاع بتجربته الحالية مع روما حتى نهاية الموسم، مع الاستمرار بكرة القدم حتى بلوغه 37 سنة.