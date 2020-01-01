تقارير.. موسم راشفورد انتهى مع مانشستر يونايتد

ما هي مدة غياب راشفورد عن مانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية أنّ اللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد سوف يخضع لعملية جراحية تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان راشفورد قد أصيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام ولفرهامبتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المواجهة التي أقيمت على أولد ترافورد.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنّ إصابة راشفورد تضاعفت ويعاني من كسر مزودج في الظهر مما يبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ راشفورد قد يغيب لمدة 3 أشهر أو ربما أكثر مما يعني أنّ موسمه الحالي شبه انتهى أو ربما يعود فقط في الجولات الأخيرة من البريميرليج.

وكان أوليه جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، قد أكد في تصريحات قبل مواجهة ليفربول أنّ راشفورد لن يتواجد لعدة أسابيع.

ورغم شائعات خضوع اللاعب إلى عملية جراحية، لكن "تليجراف" أكدت أنّ الأمر لا يحتاج إلى أي تدخل جراحي ولكن فترة التعافي ستأخذ وقت أطول من المتوقع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 22 جولة.