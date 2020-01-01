راشفورد: إسقاط باريس بالأبطال لا يعني لي أي شيء

تحدث عن طموحاته مع مانشستر يونايتد

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، عن عدم رضاه بالوضع الحالي للفريق، مشيراً إلى رغبته لتحقيق البطولات الكبرى بمسيرته.

مانشستر يفتقد حالياً لخدمات راشفورد بسبب الإصابة، حيث قد يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم، مما أجبر النادي على ضم النيجيري أوديون إيجالو في يناير.

الشياطين الحمر يعانون كثيراً على مستوى النتائج، خاصة في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل الأخير أمام إيفرتون بهدف لكل فريق، مما أثر على حظوظه في التواجد ضمن الأربعة الكبار.

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راشفورد سؤل عن طموحاته في حوار لمجلة "فور فور تو" وأجاب قائلاً:"أريد الفوز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا من خلال مانشستر يونايتد".

وأضاف:"أهم شيء بالنسبة لي هو نجاح الفريق في العودة للانتصارات مرة أخرى، والمنافسة كذلك على أكبر البطولات الممكنة، وهو ما نبذل كل ما لدينا لفعله بمساعدة جماهير الفريق".

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وأما عن إسقاط باريس سان جيرمان بدوري الأبطال العام الماضي:"لم نفز بالبطولة لذلك الأمر لا يعني أي شيء بالنسبة لي، نحتاج لإظهار المزيد من علامات الوجه الحقيقي لمانشستر يونايتد، بمجاراة تغييرات كرة القدم الحديثة".

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 19 هدفاً في 31 مباراة مع مانشستر هذا الموسم، قبل إصابته أمام ولفرهامبتون في 1 فبراير الماضي.