دي بيك يوجه رسالة لسولشاير بعد رباعية باشاك شهير

نجم الوسط الهولندي لعب في مركز مختلف أمام الفريق التركي

قام دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد، بتوجيه رسالة إلى النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد ظهوره كأساسي ضد إسطنبول باشاك شهير بدوري أبطال أوروبا.

دي بيك انتقل ليونايتد قادمًا من أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة وصلت قيمتها حوالي 40 مليون يورو.

الدولي الهولندي لم يلعب بصفة أساسية بعد انضمامه للفريق، قبل أن يظهر من البداية في الفوز على باشاك شهير 4/1 في الجولة الرابعة من الأبطال.

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وقال دي بيك لقناة مانشستر يونايتد على الإنترنت في رسالة لسولشاير عن مركزه المفضل:"لقد عملت بشكل جيد حقًا، بعض المباريات ألعب رقم 10 وأحيانًا يحتاجني المدرب في دور أعمق في الملعب، وهذا لا بأس به، كنت ألعب في كل المراكز مع أياكس".

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وأضاف:"قمنا بالرد على خسارتنا المباراة الماضية بالجولة الثالثة، الشوط الأول كان جيدًا خاصة في أول نصف ساعة".

وأما عن حظوظ فريقه في التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال:"الأمور لم تنته لكننا في وضع جيد، ونحن بحاجة لمواصلة العمل وكل شيء سيكون على ما يرام".

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يذكر أن مانشستر يحتل صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، يليه كل من باريس سان جيرمان ولايبزيج بـ6 نقاط، ثم إسطنبول باشاك شهير في المركز الرابع بـ3 نقاط