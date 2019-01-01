مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو إريكسن

مع توقعات بفشل التعاقد مع برونو فيرنانديز

كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هذا الصيف.

النجم الدنماركي ينتهي عقده مع سبيرز في يونيو 2020، ولم يتفق مع النادي الإنجليزي على التجديد حتى الآن.

مانشستر يونايتد كان يحاول التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة، لكن توتنهام تدخل لخطف الصفقة.

وهو ما دفع الشياطين الحمر لتوجيه أنظارهم نحو إريكسن، واستغلال أزمة التجديد مع سبيرز، وفقاً لما أكدته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

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ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إريكسن ما يقرب من 80 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وعلى جانب آخر يستعد يونايتد للإعلان عن صفقة التعاقد مع هاري ماجوير من ليستر سيتي، بحوالي 85 مليون إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.