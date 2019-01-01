رايولا يضغط لانتقال بوجبا إلى يوفنتوس

صفقة قد تتم في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

يحاول مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، تسهيل انتقاله ليوفنتوس أو ريال مدريد خلال سوق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بوجبا أبدى رغبته الصريحة في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، طمحاً في خوض تحدي جديد بعيداً عن النادي الإنجليزي.

ومع ذلك يرفض يونايتد هذه الخطوة، بناء على طلب المدرب أولي سولشار، نظراً لضيق الوقت من أجل تعويضه، لإغلاق السوق في إنجلترا يوم الخميس القادم.

صحيفة "as" أكدت صعوبة توصل ريال لاتفاق مع مانشستر في الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد تحويل النادي الإسباني أنظاره نحو دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام.

وهو ما دفع رايولا لمحاولة التوسط لدى يوفنتوس، من اجل التعاقد مع الدولي الفرنسي قبل إغلاق السوق.

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فابيو باراتيشي المدير الرياضي للبيانكونيري، تواجد هذا الأسبوع بانجلترا لمناقشة الصفقة التبادلية بين روميلو لوكاكو وباولو ديبالا، والتي قاربت على الانتهاء بالفشل.

وتزامن ذلك مع وجود رايولا في مدينة مانشستر لحسم مصير بوجبا، وسط توقعات بتقديم يوفنتوس لعرض يتضمن إقحام ديبالا، ماريو ماندجوكيتش وبلايس ماتويدي بالتبادل.