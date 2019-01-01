ألكاسير: سانشو سيصبح من أفضل لاعبي العالم

النجم الشاب يحظى بانطلاقة مميزة هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد باكو ألكاسير مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن زميله جادون سانشو، باستطاعته مزاحمة أفضل لاعبي العالم.

سانشو تألق بشكل لافت منذ انتقاله لدورتموند، ونجح في تسجيل 12 هدف وصناعة 14 الموسم الماضي.

الدولي الإنجليزي يحظى أيضاً بانطلاقة مميزة بالنسخة الحالية من الدوري الألماني، بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما حتى الآن.

وقال ألكاسير عن توقعاته لزميله:"عمره 19 سنة فقط ولكنه يمتلك شخصية على أعلى مستوى داخل وخارج الملعب".

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وأضاف:"إذا تطور بالشكل المناسب سيصبح واحداً من أفضل لاعبي العالم بدون أي شك".

يذكر أن سانشو ارتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن دورتموند أبدى تمسكه التام باستمرار اللاعب.