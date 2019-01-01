جاري نيفيل: حل مشكلة مانشستر يونايتد عند خوان ماتا

الشياطين الحمر يعانون أمام الفرق أصحاب المراكز المتأخرة على عكس ما يحدث أمام الفرق الكبيرة

نصح جاري نيفيل؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، سولشار؛ المدير الفني الحالي للفريق، بعودة اللاعب خوان ماتا إلى التشكيل الأساسي للفريق، لحل الأزمة التي يواجهها الشياطين الحمر في الثلث الهجومي الأخير له.

الشياطين الحمر بالموسم الجاري علامة استفهام كبيرة لدى جمهورهم، حيث يخرجون بنقاط أمام الفريق الكبيرة، كما حدث بالتعادل أمام ليفربول 1-1، ثم الفوز أمام توتنهام 2-1 ثم أمام مانشستر سيتي بالنتيجة نفسها، لكنهم يفقدوا النقاط أمام الفرق الأقل في الترتيب كهزيمتهم الأخيرة أمام محتل مؤخرة الجدول واتفورد 2-1.

ويرى نيفيل أن ماتا يستحق نظرة من سولشاير حتى تُحل مشكلة الفريق الهجومية، حيث قال خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد يعاني أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع من العمق، كما حدث الأسبوع الماضي خلال مواجهة إيفرتون، وهذه المباريات تسبب مشكلات ليونايتد في جدول الترتيب، لذا إذا كان يرغب في الوصول إلى مراكز توتنهام وتشيلسي، فعليه أولًا أن يحقق الفوز في مثل هذه المباريات".

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وأضاف: "أرى أن لاعبو يونايتد لديهم مشكلة حقيقية، فهم ليس لديهم الإبداع الكافي في الثلث الأخير عندما يواجهون فرق تدافع من العمق، هذه هي المشكلة ببساطة، هم يفضلون الاعتماد على الهجمات المرتدة، لذلك تحدث مشكلة، وعلى سولشاير أن يجد حلًا سريعًا".

أسطورة الشياطين الحمر الأسبق تابع: "سولشاير لا يعتمد على ماتا بقدر كافٍ، لكنني أرى أنه اللاعب الذي يمكنه أن يحل هذه المشكلة، فهو يجيد المرور في المساحات الضيقة، وهذه الميزة يمكنها أن تحل مشكلات عديد لمانشستر في مثل هذه المباريات".

الإسباني صاحب الـ31 عامًا لم يظهر الموسم الجاري سوى في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي بواقع 339 دقيقة، أي بمعدل 40 دقيقة في كل مباراة تقريبًا.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، إذ حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في سبع وخسر خمسة لقاءات أخرى.