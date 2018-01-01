النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جيجز: لاعبو مانشستر يونايتد صاروا أفضل مع سولشار

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على رأي ريان جيجز في مستوى اللاعبين خلال المباراتين الماضيتين مع سولشار

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أسطورة مانشستر يونايتد، ريان جيجز، أنّ عددًا كبيرًا  من لاعبي الشياطين الحمر مثل بول بوجبا وماركوس راشفورد أصبحوا أفضل تحت قيادة المدرب المؤقت أوليه سولشار.

سولشار تولى تدريب الشياطين الحمر لنهاية الموسم الجاري بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقال جيجز في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "الفوز على هدرسفيلد كان الأول لسولشار في أولد ترافورد، والفريق بدأ في التحسن منذ مباراة كارديف سيتي".

اختيارات المحررين

وتابع: "بوجبا ودي خيا وراشفورد وغيرهم أصبحوا أفضل في آخر مباراتين، كما أنّ هناك حالة من الإيجابية في صفوف اللاعبين وهذا الأمر يساعدهم على تقديم الأفضل. وأتمنى أن أرى المستوى ذاته أمام بورنموث يوم الأحد".

مانشستر يونايتد انتصر على كارديف بنتيجة 5-1 ثم فاز على هدرسفيلد بثلاثية لهدف.

وواصل: "سولشار كان دائمًا هاديء وواثق في نفسه منذ أن كان لاعبًا مع الفريق، ومع الوقت سيحصل على الخبرة الكافية التدريبية".

واختتم: "السير أليكس فيرجسون كان يعتمد على أوليه ليكون البديل المثالي لقلب النتيجة لصالحنا. أعتقد أنّه سينجح في هذا الدور تدريبيًا هذه المرة".

وحقق مورينيو 3 بطولات في موسمين ونصف قضاها رفقة مانشستر يونايتد.

الموضوع التالي:
فهد المولد يرد على أنباء الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
الموضوع التالي:
ريدناب: مانشستر صرف 200 مليوناً أكثر من ليفربول ولا يتصدر الدوري
الموضوع التالي:
رومينيجه: لا أحب كثرة التغييرات في بايرن ميونخ
الموضوع التالي:
لاعب مانشستر يونايتد الشاب: جماهير أولد ترافورد أصابتني بالصمم
الموضوع التالي:
اشتباكات وحالات طعن ووفاة بين جماهير إنتر ونابولي
إغلاق