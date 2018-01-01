جيجز: لاعبو مانشستر يونايتد صاروا أفضل مع سولشار

تعرف على رأي ريان جيجز في مستوى اللاعبين خلال المباراتين الماضيتين مع سولشار

أكد أسطورة مانشستر يونايتد، ريان جيجز، أنّ عددًا كبيرًا من لاعبي الشياطين الحمر مثل بول بوجبا وماركوس راشفورد أصبحوا أفضل تحت قيادة المدرب المؤقت أوليه سولشار.

سولشار تولى تدريب الشياطين الحمر لنهاية الموسم الجاري بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقال جيجز في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "الفوز على هدرسفيلد كان الأول لسولشار في أولد ترافورد، والفريق بدأ في التحسن منذ مباراة كارديف سيتي".

وتابع: "بوجبا ودي خيا وراشفورد وغيرهم أصبحوا أفضل في آخر مباراتين، كما أنّ هناك حالة من الإيجابية في صفوف اللاعبين وهذا الأمر يساعدهم على تقديم الأفضل. وأتمنى أن أرى المستوى ذاته أمام بورنموث يوم الأحد".

مانشستر يونايتد انتصر على كارديف بنتيجة 5-1 ثم فاز على هدرسفيلد بثلاثية لهدف.

كانت كذلك بالفعل 👏 .. والسؤال الذي يفرض نفسه كثيرًا هو 👇



هل سنرى مجددًا منافسة كتلك التي كانت بين ميسي ورونالدو بين لاعبين آخرين؟ 🤔 pic.twitter.com/0rjm3D05i6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وواصل: "سولشار كان دائمًا هاديء وواثق في نفسه منذ أن كان لاعبًا مع الفريق، ومع الوقت سيحصل على الخبرة الكافية التدريبية".

واختتم: "السير أليكس فيرجسون كان يعتمد على أوليه ليكون البديل المثالي لقلب النتيجة لصالحنا. أعتقد أنّه سينجح في هذا الدور تدريبيًا هذه المرة".

وحقق مورينيو 3 بطولات في موسمين ونصف قضاها رفقة مانشستر يونايتد.