مانشستر يونايتد، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الشياطين الحمر مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

مانشستر يونايتد نادٍ يمكن حتى لمباراة دوري عادية جدًا أن تبدو معه فجأة كحدث كبير – أولد ترافورد، أضواء كاشفة، وفجأة الجميع يتحدث. لكن من يريد متابعة الموسم كاملًا فعلًا يحتاج إلى بعض التنظيم وسط غابة حقوق البث. فعمليات النقل تعتمد كثيرًا على البطولة، لذلك يستحق الأمر هذا الاستعراض السريع هنا.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية على التلفزيون والبث المباشر

من يريد مشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا ينتهي به الأمر عمليًا تلقائيًا لدى Sky: هناك تُعرض كل مباراة مباشرة، أحيانًا كمباراة منفردة وأحيانًا كمؤتمر، بحسب مدى ازدحام الجولة. مانشستر يونايتد مشمول بالكامل. وإذا لم يكن التلفزيون خيارًا في تلك اللحظة، فيمكن البث عبر Sky Go أو عبر WOW.

اعتبارًا من موسم 2025/26، قامت Sky بتوسيع باقة إنجلترا لتشمل أيضًا كأس كاراباو. بمعنى أبسط: عندما يلعب مانشستر يونايتد في كأس الرابطة، ستجدون البث هناك أيضًا مباشرةً — أي لن يكون عليكم التنقّل بين مزوّدين مختلفين.

بالنسبة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي، فلا مفرّ في ألمانيا من DAZN، إذ تمتلك الحقوق الحصرية. وبمجرد أن يشارك مانشستر يونايتد في إحدى المسابقتين، تُبث المباريات مباشرة عبر البثّ.

مانشستر يونايتد، كل المعلومات عن البث في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

كما تتابع SPOX بعض مباريات يونايتد المختارة عبر البث النصي المباشر. إذا كنتم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة، فما عليكم سوى المتابعة. سنقوم هنا بإدراج روابط البث النصي قبل انطلاق المباراة بقليل.

مانشستر يونايتد، كل المعلومات عن البث في لمحة: النادي في نبذة تعريفية

التأسيس1878
ألقاب الدوري الإنجليزي20
ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي13
ألقاب دوري أبطال أوروبا3
اللاعب الأكثر مشاركةريان غيغز (963 مباراة رسمية)
