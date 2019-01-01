برونو فيرنانديز يجتمع مع لشبونة لاختيار ناديه القادم

أنباء غير سارة لجماهير مانشستر يونايتد

اجتمع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، مع إدارة النادي البرتغالي، اليوم الجمعة، من أجل حسم مصيره هذا الصيف.

مانشستر يونايتد كان الطرف الأقرب للحصول على صانع الألعاب البرتغالي، قبل تدخل نظيره توتنهام لخطف الصفقة.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت تواجد فيرنانديز اليوم بساحة تدريبات لشبونة، تزامناً مع حضور وفداً من توتنهام للتفاوض مع ناديه.

وأوضحت أن النادي الذي سينتقل له اللاعب يظل مجهولاً حتى الآن، ولكن الأمور تميل بشكل كبير نحو توتنهام.

ومن المتوقع تقديم سبيرز بعرض جديد لضم اللاعب، بعد رفضه عرضه الأول بـ60 مليون يورو.

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ويأتي ذلك لإصرار لشبونة على تلقي 70 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الهداف، والذي قد يغيب عن مباراة الفريق بالسوبر البرتغالي أمام بنفيكا الأحد القادم لإتمام انتقاله لفريقه الجديد.

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً نجح في تسجيل 32 هدف وصنع 18 في جميع المسابقات الموسم الماضي.