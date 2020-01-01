لامبارد وسولشاير.. نتائج متقاربة ومعاملة متناقضة

مواجهة منتظرة بين الثنائي على ملعب ستامفورد بريدج

6 نقاط فقط تفصل تشيلسي عن مانشستر يونايتد ، بعد 25 مباراة لكل منهما بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ومع ذلك يتعرض أولي جونار سولشاير لهجوم مستمر، يواجهه إشادة لنظيره الإنجليزي فرانك لامبارد.

المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم تأتي أيضاً لصالح النرويجي، حيث اكتسح يونايتد البلوز في الجولة الأولى من البريميرليج 4/0، وتغلب عليهم على أرضهم 2/1 في دور الـ16 لكأس الرابطة.

الاثنين القادم يشهد مواجهة متجددة بين الثنائي، قد تُعيد يونايتد وبقوة لسباق الأربعة الكبار، وتقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط، أو تبعده خطوة جديدة لاهتزاز النتائج.

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الفجوة الضئيلة بجدول الدوري لا تعكس أبداً الطريقة التي يتم بها التعامل مع سولشاير ولامبارد، فما الأسباب؟

أفكار واضحة

"أريد طاقة واضحة في الفريق، نطمح لامتلاك الكرة والاستحواذ عليها، لدينا مجموعة تمتلك الجودة الكافية للقيام بذلك، ولكن لن نعتبر الاستحواذ كهدف لنا فقط، بل وسيلة للعب كرة قدم مثيرة وسريعة".

بهذه الكلمات حاول لامبارد تلخيص فلسفته مع تشيلسي، والتي لا تعد مألوفة لجماهير البلوز في السنوات الأخيرة، حيث اعتادت على صورة برجماتية مع جوزيه مورينيو أو أنطونيو كونتي، لا تهتم كثيراً بالحصول على الكرة أكثر مما ستظهره لوحة النتيجة بعد نهاية المباراة.

الانطباع الأول للامبارد بخلاف الخسارة الصادمة من يونايتد، جاء إيجابياً بصورة كبيرة، الانطلاقة التي عاشها الفريق ببداية الموسم، ساعدته على حماية موقعه ضمن الأربعة الكبار رغم كل التخبطات التي عانى منها الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر يأتي سولشاير بسلاح واحد فقط وهو المرتدات، رغم نجاحه أمام الكبار كمانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام، إلا أنه لا يأتي بنتيجة أمام الفرق الأصغر، مما يضع النرويجي في العديد من المواقف المحرجة.

فشل مانشستر يونايتد في الفوز بالعديد من المباريات السهلة، والخروج منها بدون أداء أو نتيجة، من أهم الأسباب وراء الهجوم ضد سولشاير، لأن الفريق وقتها يمتلك الكرة بشكل أكبر ولا يستطيع الاستفادة منها.

نتائج كل منهما أمام الكبار تبدو جيدة، بل ربما تميل الكفة ليونايتد، الفريق الوحيد الذي أوقف ليفربول، وتغلب مرتين على سيتي، ولكن بسلاح واحد فقط وهو اللعب على المرتدات والتحول السريع من الدفاع للهجوم.

تشيلسي يقدم مستويات أفضل أمام الصغار والكبار، بفكر واضح وأسلوب جذاب مغاير تماماً لما قدمه ماوريسيو ساري صاحب الفكر الهجومي، وما يكلفه النقاط أمام الصغار، يتعلق لبعض التفاصيل الصغيرة والأخطاء الفردية للاعبين وكذلك الفنية للامبارد ببعض الأحيان.

التعامل مع الظروف الصعبة

يمر تشيلسي مع لامبارد بظروف استثنائية لم يعاني منها النادي اللندني من قبل، للعقوبة التي فُرضت عليه بعدم التعاقد مع أي لاعبين جدد، والفشل في القيام بأي صفقة حتى بعد تقليص مدة الحظر.

يونايتد كذلك يعاني من ظروف لا تختلف كثيراً، إصابات بول بوجبا ومشاكله التي لا حصر لها، وغياب مكتوميناي أحد نجوم الفريق هذا الموسم.

إدارة النادي تعرضت لهجوم عنيف للفشل بملف الانتقالات في الصيف، بعدم التعاقد مع خيارات هجومية جديدة بعد رحيل روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لإنتر.

تعامل لامبارد كان أفضل من سولشاير في هذه النقطة، بل الجميع لا يلوم نجم البلوز السابق على ما يمر به الفريق، بل يشترك النرويجي في تحمل مسؤولية ما حدث ليونايتد الصيف الماضي، لأنه وافق على رحيل لاعبيه دون توفير البدائل.

رغم الظروف والمشاكل والنقص الكبير في صفوف تشيلسي، إلا أن ذلك لم يمنع لامبارد من تطبيق فلسفته، مما يجعل المستقبل أفضل له في حالة التدعيم الصيف القادم بالشكل المطلوب.

وأما سولشاير فالمستقبل لا يبدو مشرقاً ولا توجد إشارات كافية لضمان نجاحه، لأن عكس تشيلسي، الهوية الهجومية ليونايتد التي ضاعت مع مورينيو استمرت في التلاشي مع نظيره النرويجي، ليظهر الفريق في العديد من المناسبات أمام فرق أصغر كخصم ضعيف متواضع كمواجهتي بيرنلي وواتفورد.

الشباب

اشتهر تشيلسي في الماضي بالتوجه للسوق من أجل بناء الفريق، والتضحية بالنجوم الشباب حتى لو كانوا بقيمة محمد صلاح وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروينه.

الظروف المفروضة على لامبارد، استغلها لتصبح واحدة من أهم سبل البداية المبشرة لمشروعه رغم كل الأخطاء، نظراً لمنحه الفرصة للشباب ومساعدتهم للظهور بشكل أكثر نضوجاً من باقي شباب البريميرليج.

تامي أبراهام الذي ينافس على لقب هداف الدوري، رييس جيمس، ماسون ماونت، كالوم أودوي وفيكايو توموري، جميعهم لعبوا أدوار بارزة في موسم تشيلسي حتى الآن.

يبقى الاستثناء الوحيد هو كريستيان بوليسيتش، الذي لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه كبديل يمكنه سد الفراغ الذي تركه رحيل البلجيكي إيدين هازارد.

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وأما مانشستر فالحسنة الوحيدة هي ماسون جرينوود، الذي لم يصل حتى الآن لنفس فاعلية أبراهام في تشيلسي، ومكتوميناي الذي يعود الفضل الأكبر لظهوره لمورينيو وليس سولشاير.

وحتى آرون بيساكا الذي استقدمه النادي من كريستال بالاس بـ50 مليون جنيه إسترليني، لم يظهر بالشكل المتوقع منه، وكذلك مقارنة براندون ويليامز مع توموري ورييس جيمس لا تأتي لصالحه أبداً.

وفي النهاية تبدو تجربة لامبارد مبشرة بكل ما فيها من عيوب ومصاعب فكرة نجاحها تبدو أكبر من فشلها، بينما يأتي سولشاير بصورة غامضة يصعب التبؤ من خلالها بفريق يمكنه إعادة مانشستر للمكانة والهوية التي تمتع بها مع السير أليكس فيرجسون.