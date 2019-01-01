بيساكا : مهاجم أرسنال كان مثلي الأعلى في الطفولة

قبل تحوله لمركز الظهير الأيمن في كريستال بالاس

أكد آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد، أنه تأقلم بشكل سريع جداً فور انضمامه للنادي الإنجليزي الصيف الماضي.

بيساكا انتقل للشياطين الحمر قادماً من كريستال بالاس، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، ليقدم مستويات جيدة حتى الآن.

اللاعب قال في تصريحات صحفية:"لقد تأقلمت بسرعة مع الفريق، زملائي ساعدوني بشكل كبير جداً وعاملوني بطريقة جيدة".

وأما عن طموحه:"كنت أنظر بإعجاب شديد نحو تييري هنري مهاجم أرسنال في مرحلة الطفولة، أعجبت بلعبه وتسجيله المستمر للأهداف".

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وتابع:"تمنيت أن أصبح مثله، ولكني تدربت بمركز الظهير الأيمن لأن بالاس احتاجوا للاعب بهذا المكان، ووقتها أدركت مميزاتي الدفاعية".

ويستعد بيساكا مع فريقه لمواجهة نوريتش سيتي في 27 أكتوبر الجاري، طمحاً في الفوز بعد فترة من نزيف للنقاط بالدوري الإنجليزي.