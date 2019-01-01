مانشستر يونايتد يواجه نورويتش دون 6 لاعبين

بوجبا ومارسيال و4 آخرون خارج قائمة مانشستر يونايتد التي ستواجه نورويتش سيتي

يدخل مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نورويتش سيتي منقوصًا من خدمات 6 من لاعبيه بسبب الإصابة.

وتتواصل مشكلات مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، فبعد معاناته مع سوء الأداء والنتائج، دخل في معاناة جديدة مع الإصابات المتكررة للاعبيه.

وكشف أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر أن بول بوجبا لن يشارك في مباراة البريميرليج المقبلة، وذلك قبل مواجهة بارتيزان بلجراد مساء أمس في الدوري الأوروبي.

ولن يكون بوجبا هو الغائب الوحيد عن مواجهة نورويتش سيتي، حيث سيرافقه 5 آخرون من لاعبي الشياطين الحمر، وأيضًا بسبب الإصابة.

وتتكون قائمة المصابين تلك من دييجو دالوت وأنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش، فضلًا عن النجم الفرنسي المذكور أعلاه.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق 10 نقاط فقط من المباريات التسة التي خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.