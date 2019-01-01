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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا يسعى لمعادلة رقم رونالدو "التاريخي" مع مانشستر يونايتد

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(C)Getty Images
هل يفعل هذا أمام نيوكاسيل؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى بول بوجبا لمواصلة تألقه تحت قيادة مدربه الجديد في مانشستر يونايتد "أولي جونار سولشار"، كما ستكون لديه الفرصة لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع الفريق.

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وتألق بوجبا كثيرًا خاصة هجوميًا في المباريات الثلاثة الأخيرة، إذ أحرز 4 أهداف يُساوي بها ما أحرزه خلال الـ20 مباراة الأخيرة تحت قيادة جوزيه مورينيو، وقد سجل اللاعب ثنائية ضد هدرسفيلد تاون وأخرى أمام بورنموث.

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ويمتلك اللاعب الفرنسي فرصة عظيمة لمعادلة رقم رونالدو التاريخي إن تمكن من تسجيل هدفين أو أكثر أمام نيوكاسيل في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأربعاء لحساب الجولة الـ21 للبريميرليج.

Cristiano Ronaldo vs. Aston Villa 2009

ويُعد نجم يوفنتوس الحالي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الشياطين الحُمر الذي تمكن من تسجيل 3 ثنائيات خلال 3 مباريات متتالية في البريميرليج، إذ كان قد أحرز ثنائية ضد أستون فيلا وويجان وريدينج في ديسمبر 2006 قبل أن يتعادل اليونايتد ضد نيوكاسيل خارج ملعبه 2-2 في بداية عام 2007.

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