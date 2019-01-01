سولشار: هناك حملة ضد بوجبا

هل يبقى أم يرحل الفرنسي عن ريال مدريد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن التقارير التي ربطت عدد من لاعبي فريقه، وعلى رأسهم بول بوجبا، بالانتقال إلى أندية أخرى.

وأبرز الأسماء التي طلبت الرحيل علناً عن مانشستر يونايتد الثنائي بول بوجبا المطلوب في ريال مدريد ويوفنتوس، وروميلو لوكاكو المطارد من إنتر.

وقال سولشار بالمؤتمر الصحفي لفريقه في أستراليا: "الصيف هذا العام يبدو طويلاً، هناك حديث كثير وتكهنات عن لاعبي فريقي، هذا طبيعي عندما تكون في مانشستر".

وأضاف: "تحدثت مع بول وروميلو، وراشفورد، وكل اللاعبين، حتى الآن لم نتلق أي عرض لأي من لاعبينا، ومعظمهم يملكون عقود طويلة الأمد".

وأردف النرويجي: "نحن مان يونايتد، لا نحتاج لبيع اللاعبين، بول لم يضع نفسه خارج الفريق ودائماً أراد اللعب وإعطاء الأفضل، الوكلاء يتحدثون طوال الوقت".

شاهدوا هذا المقطع.. في الثانية الـ10 📽️



يبدو أن هناك خلاف بين بوجبا ولينجارد حول أمر ما 🤔pic.twitter.com/0dYZwMxGap — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

رايولا: بوجبا لم يفعل شيئًا خاطئًا

وختم: "رأيي أن هناك حملة إعلامية ضد بول، هو محترف وقلبه من ذهب، على سبيل المثال شوهد مع جيسي بالأمس وتم تصوير الأمر على أنه شجار، لم يحدث شيء بينهما".

وبدأ مانشستر يونايتد معسكره الاستعدادي للموسم الجديد هذا الأسبوع بجولة تحضيرية في أستراليا.