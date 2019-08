بوجبا يرد على الهجمات العنصرية

رد لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بوجبا وزميله ماركوس راشفورد قد تعرضا لحملات على "تويتر" تتضمن إهانات عنصرية بعد لقاءات يونايتد الأخيرة.

وقال بوجبا عبر حسابه على نفس الموقع: "جدودي وآبائي عانوا حتى أكون حراً اليوم وأعمل وأركب الحافلة وألعب الكرة".

وأضاف: "الإهانات العنصرية تنم عن الجهل وتحفزني للعمل من أجل الأجيال المقبلة".

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K