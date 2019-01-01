فيرديناند آخر المرشحين لمنصب "المدير الرياضي" في مانشستر يونايتد

الرجل الذي قضى 12 عامًا في اليونايتد قد يعود في منصب جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورتس الإنجليزية أن ريو فيرديناند أضيف لقائمة المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي في مانشستر يونايتد الموسم القادم.

وارتبطت العديد من الأسماء بهذا المنصب الجديد في اليونايتد، أبرزها مونتشي وآخرها باول ميتشل المدير الرياضي الحالي للايبزيج الألماني.

وأوضحت القناة في تقريرها أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي يرغب في إنهاء هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد، وأنه يسعى لتعيين رجل يعرف جيدًا بيئة مانشستر يونايتد والأجواء داخله وكيفية إدارة النادي، وهو ما يجعل فيرديناند الذي قضى 12 عامًا بين جدارن اليونايتد الخيار المثالي لهذا المنصب.

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وستتضمن مسؤوليات المنصب الجديد في ملعب أولدترافورد متابعة ملف سوق الانتقالات والأكاديمية بجانب دعم الجهاز الفني، والذي يقوده حاليًا أولي جونار سولشار بعدما تحول من مدرب مؤقت إلى مدرب دائم الشهر الماضي.

ويُرحب سولشار تمامًا بفكرة تعيين مديرًا رياضيًا للنادي، ويرغب بالإعلان عن اسمه سريعًا ليُبدأ معه النقاش حول دعم الصفوف للموسم القادم، وهو الأمر الذي كان يُعارضه سلفه جوزيه مورينيو المؤيد لفكرة تحكم المدير الفني بكل شيء.

يُذكر أن صاحب الـ40 عامًا والذي عمل في مجال التحليل التلفزي عقب اعتزاله كرة القدم لعب 455 مباراة مع اليونايتد وتوج معه بستة ألقاب للدوري الإنجليزي بجانب لقبي كأس الرابطة ولقب دوري أبطال أوروبا.