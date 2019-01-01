مفاجأة.. مورينيو لم يكن موافقاً على صفقة فريد

لماذا اضطر البرتغالي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي؟

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر



لا يتمتع البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، بأفضل حالاته ومستوياته الفنية منذ قدومه للنادي الإنجليزي في صيف 2018.

صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت عن مفاجأة كبيرة، بخصوص الصفقة التي أبرمها المدرب السابق جوزيه مورينيو بعد التنافس الشرس مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو كان له العديد من التحفظات على فريد، ولم يكن متحمساً بالشكل الكافي للتعاقد مع اللاعب الذي بلغت قيمته 52 مليون جنيه إسترليني.

الحاجة المُلحة بخط وسط الفريق وضرورة التعاقد مع إضافة جديدة، دفعت المدرب البرتغالي لعدم ممانعة هذه الخطوة.

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وجاء ذلك تخوفاً من عدم التعاقد مع أي لاعب وسط، مما قد يؤثر بالسلب على حظوظ الفريق الموسم الماضي، الذي كان يطمح فيه مورينيو للمنافسة على لقب البريميرليج.

يذكر أن فريد لعب مباراة وحيدة في آخر 6 مباريات لمورينيو، وبدأ في 8 فقط مع المدرب الحالي أولي جونار سولشاير.