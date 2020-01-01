سمولينج يعلن رغبته في الانضمام لروما بشكل دائم

عائلته بدأت تعلم اللغة الإيطالية

أعرب كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الُمعار لصفوف روما، عن استعداده التام للبقاء مع النادي الإيطالي، بعد استمتاعه بالفترة التي قضاها معه هذا الموسم.

صاحب الـ30 سنة انضم للذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تقلص دوره مع الشياطين الحمر تحت قيادة أولي جونار سولشاير، وقدوم هاري ماجواير من ليستر سيتي.

سمولينج تألق بشكل لافت مع روما بالنصف الأول من الموسم الحالي، ليتمسك الذئاب بخدماته، ويبدون رغبتهم الواضحة في التعاقد معه بشكل دائم.

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وهو ما تحدث عنه اللاعب في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"نعم قد توجد هناك محادثات لاستمراري في إيطاليا بعد البداية الجيدة لي هنا، أتمنى الاستمرار على هذا المستوى وتحقيق طموحات الفريق هذا الموسم".

وأضاف:"أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد الفترة التي قضيتها هنا، الآن كل تركيزي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، مازالت أمامنا الكثير من المباريات الهامة".

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وتابع:"أولويتي كانت ومازالت هي العودة للعب بانتظام مرة أخرى، والآن الأمور تتحسن، أفراد عائلتي أيضاً يستمتعون بالثقافة هنا ويتعلمون اللغة الإيطالية".

وفي نهاية تصريحاته أكد سمولينج على طموحه بالعودة مرة أخرى لمنتخب إنجلترا، للمشاركة في يورو 2020 الصيف القادم، حيث كان الظهور الأخير له مع الأسود في عام 2017.