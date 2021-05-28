مانشستر يونايتد السبب .. اشتباكات عنيفة بين جماهير سيتي وتشيلسي

أجواء ساخنة في بورتو

وقعت اشتباكات حادة بين جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي في شوارع مدينة بورتو البرتغالية عشية نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بين الطرفين مساء السبت في ملعب "دراجاو" بالبرتغال.

الفريقان يتقابلان في نهائي الأميرة الأوروبية في المناسبة الثالثة التي تجمع المباراة طرفين من إنجلترا، وبعد السماح بحضور قرابة 20 ألف متفرج بالمدرجات.

ماذا حدث في بورتو بين جماهير الفريقين قبل نهائي دوري الأبطال؟

ونقلت وسائل الإعلام المحلية البرتغالية مشاهد مؤسفة من شوارع مدينة بورتو، وبالتحديد في منتجع ألبوفيرا حيث يتواجد معظم المشجعين الإنجليز.

وتدخلت الشرطة وبعض العناصر من الجيش البرتغالي من أجل فض الاشتباكات بين الجماهير الإنجليزية بحسب التقارير البرتغالية والإنجليزية.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي عبر السلطات البرتغالية لتوضيح إذا كان حدث أي عمليات قبض على بعض العناصر، أو لتوضيح إذا كان هناك إصابات.

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...



For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔pic.twitter.com/irFI4sY1Xp — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2021

ما هي أسباب اندلاع الاشباكات بين جماهير سيتي وتشيلسي؟

صحيفة "ديلي ميل" قالت إن عمليات الشغب بدأت بعد خسارة مانشستر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي واحتفال جماهير الغريم سيتي بالنتيجة.

الاحتفالات العارمة أدت إلى موجة من الشغب تلتها اشتباكات مع نظيرتها من جماهير البلوز التي بدأت تتوافد على المدينة لحضور النهائي.

كيف بلغ تشيلسي ومانشستر سيتي نهائي دوري الأبطال؟

تغلب البلوز على ريال مدريد بمجموع المباراتين عقب التعادل ذهاباً 1-1 في مدريد ثم الفوز إياباً 2-0 في لندن.

في المقابل، عبر مانشستر سيتي إلى اللقاء الختامي عقب انتصاره ذهاباً وإياباً على بي إس جي، 2-1 في باريس، و2-0 في مانشستر.

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