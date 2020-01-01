سولشاير يلمح لظهور كافاني ضد تشيلسي

دافع عن ميسون جرينوود بسبب الانتقادات الموجهة ضده

ألمح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إلى احتمالية ظهور إدينسون كافاني للمرة الأولى مع الفريق أمام تشيلسي، غداً السبت بالدوري الإنجليزي.

كافاني انضم للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه لم يظهر في أي مناسبة حتى الآن.

سولشاير تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة البلوز، عن فرص ظهور الأوروجوياني، وكذلك الثنائي ميسون جرينوود وهاري ماجواير.

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وقال النرويجي:"جميعهم في جاهزية كاملة من أجل المشاركة في المباراة، حيث شاركوا جميعاً في الحصة التدريبية صباح اليوم وفرصتهم قوية".

وأضاف:"كافاني بالتحديد يجب عليه إظهار بعض العوامل اللازمة للظهور ضد تشيلسي، ابتعد لفترة طويلة ولكنه قام ببرنامج يجعله جاهزاً لإحداث التأثير المناسب، ستكون هناك محادثة بيننا اليوم".

نسيان الخسارة من توتنهام 6/1:"لا أعتقد أن هناك ما يجعلنا ننسى هذه الهزيمة، ستظل مخلدة في التاريخ، وسنحاول العيش والتعامل معها والمضي قدماً، وسنظهر قدرتنا على التعافي مثلما فعلنا في الماضي".

مستوى توانزيبي:"يقدم مستويات مبهرة بالنسبة للاعب صغير لم يلعب منذ 10 أشهر، يتمتع بشخصية احترافية مميزة، ويريد الحصول على الفرصة، وأتوقع تألقه لو ابتعدت عنه الإصابات".

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وأما عن جرينوود:"نعم لقد ارتكب بعض الأخطاء مع المنتخب الإنجليزي، لكنه يتعرض لمعاملة قاسية وغير منطقية، دعني أصدمك، هو لم يتأخر أبداً عن التمرين ودائما يظهر أعلى درجات الالتزام، أرى العديد من اللاعبين السابقين يتحدثون عنه بطريقة سيئة وهم لا يعلمون أي شيء".

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي قبل اللعب ضد تشيلسي بـ6 نقاط، بفارق كبير عن إيفرتون المتصدر بـ13 نقطة.