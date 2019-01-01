دالوت: سعيد بالعودة ومتحمس لمنافسة بيساكا

المدافع البرتغالي عاد مجدداً لتدريبات الشياطين الحمر

أعرب ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد، عن تحمسه الشديد للعودة للفريق والظهور في المباريات من جديد، بعد ابتعاده منذ بداية الموسم بسبب الإصابات.

اللاعب البرتغالي تعرض لانتكاسة في إصابته بالفخذ، ولم يشارك في أي مناسبة مع مانشستر، منذ الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد في 6 أكتوبر الماضي.

وفي غيابه قام زميله القادم من كريستال بالاس آرون وان بيساكا بتثبيت أقدامه في مركز الظهير الأيمن، لتصبح الأمور أكثر صعوبة عليه بعد العودة للتدريبات.

وقال اللاعب عن طموحاته الفترة القادمة:"أتمنى أن أعود في أقرب وقت ممكن للمشاركة مرة أخرى، بكل تأكيد الأمر لا يتوقف علي وحدي بنسبة 100%، لأن المدرب هو من يقرر متى يمكنني اللعب".

وأضاف:"قلتها أكثر من مرة أن المنافسة على المركز هي الطريقة الأفضل للتطور، بيساكا يعيش حالة جيدة جداً وهذا يدفعني لبذل كل ما بوسعي للحصول على فرصة الظهور من جديد".

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وتابع:"البعض يتجه للهرب كالسبيل الأسهل من مواجهة أي مشكلة أو منافسة، ولكني لن أفعل ذلك، سأواصل محاولاتي لإثبات قدراتي ومساعدة الفريق مثلما يعمل آرون الآن".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد بعد غد الأحد في الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي وهو في المركز السادس بفارق نقطة عن توتنهام و4 عن تشيلسي، ويفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ49 نقطة.