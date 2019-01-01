مانشستر يونايتد يزاحم الكبار على تونالي

موهبة بريشيا الشابة تجذب الأنظار

أوضحت تقارير إعلامية إنجليزية أن مانشستر يونايد هو آخر الأندية المهتمة بخدمات صانع ألعاب بريشيا الشاب ساندرو تونالي.

صاحب التسعة عشر عاماً جذب الأنظار منذ الموسم الماضي عندما قاد فريقه للترقي إلى السيري آ، وواصل تألقه هذا العام وسط الكبار.

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وذكرت "جارديان" أن يونايتد أرسل كشافيه لمراقبة تونالي في اللقاءات الأخيرة بالدوري الإيطالي بعدما جذب اللاعب أنظار مسؤولي النادي.

ويحظى الإيطالي الشاب باهتمام إنتر، يوفنتوس، روما، ليفربول، ومانشستر سيتي، وكل الأندية السابقة أفادت التقارير أنها قامت بمراقبة اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن سعر تونالي حالياً يقدر في حدود 40 مليون جنيه استرليني، وإن كان رئيس بريشيا أكد أن اللاعب ليس للبيع.

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وشارك تونالي مساء الثلاثاء في خسارة فريقه أمام إنتر بهدفين مقابل واحد ضمن الجولة العاشرة للدوري الإيطالي.