وكيل لاعبين: لوكاكو يعتبر من أفضل 3 مهاجمين في العالم

هل يرحل إلى إنتر هذا الصيف؟

يرى فيديريكو باستوريلو أحد أكبر وكلاء اللاعبين في أوروبا، أن روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد يعتبر من أفضل المهاجمين في العالم.

لوكاكو ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن يونايتد، وسط مفاوضات مستمرة من نادي إنتر الإيطالي.

الشياطين الحمر يطالبون بالحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن الدولي البلجيكي، المبلغ الذي يعجز النيراتزوري عن دفعه.

باستوريلو قال في تصريحات صحفية:"نجري العديد من الدراسات حول المهاجمين، ولوكاكو بالنسبة لنا هو أحد أفضل 3 مهاجمين في العالم".

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وجاء ذلك في تواجده بأحد المؤتمرات الصحفية، للحديث عن آخر تطورات كرة القدم وانتقالات اللاعبين في الفترة الأخيرة.

يذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 15 هدف وصنع 4 في 45 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.