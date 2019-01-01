مانشستر يرفض عرضاً جديداً من إنتر لضم لوكاكو

إنتر مصر على البلجيكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت عدة مصادر إعلامية أن إنتر قدم عرضاً جديداً للتعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، ولكن قوبل أيضاً بالرفض.

وتقدم إنتر بعرض أول الأسبوع الماضي بعد اجتماع بين الطرفين، وكان قوامه استعارة لوكاكو مقابل قرابة عشرة ملايين، وإلزامية شراء مقابل 40 إضافية تدفع على عامين.

وأوضحت "سكاي" و"مانشستر إيفنج" أن إنتر رفع عرضه إلى 60 مليون يورو و15 مليوناً إضافية كحوافز، ولكن قوبل عرضه أيضاً بالرفض.

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ويطلب مانشستر، بحسب التقارير، 80 مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه البلجيكي الذي ألمح في أكثر من مناسبة لرغبته في الانتقال لإنتر.

ولم يشترك لوكاكو في أي من لقاءات يونايتد الودية حتى الآن، وسيغيب عن لقاء السبت أمام إنتر في سنغفورة، حسبما وضح أولي جونار سولشار، مدرب الفريق.

ويلعب إنتر ومانشستر يونايتد ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل مساء السبت في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.