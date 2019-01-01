فان بيرسي: سانشيز يحتاج للسعادة من أجل التألق

المهاجم التشيلي على أعتاب الانضمام لإنتر

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يؤمن روبن فان بيرسي مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، أن أليكسيس سانشيز مهاجم الشياطين الحمر، يستطيع العودة لقمة مستوياته.

سانشيز انضم لمانشستر قادماً من أرسنال في يناير 2018، في صفقة تبادلية مع الأرميني هينريك مخيتاريان.

الدولي التشيلي لم يتمكن من إثبات قدراته مع يونايتد، ليصبح على أعتاب الرحيل هذا الصيف معاراً لإنتر.

فان بيرسي قال عن سانشيز:"يبدو وأنه لا يشعر بالسعادة، لا يمكنني الحكم بدرجة كبيرة لأنني لا أعمل معه ولكنه نادراً ما يبتسم".

وأضاف:"نعم عندما تكون على أرض الملعب تحتاج للجدية، ولكن عندما تسجل الأهداف يجب عليك إظهار السعادة لأنها الهدف الرئيسي من كرة القدم".

وتابع:"كانت هناك حالة من السعادة فور انتقاله، وفي رأيي أنه بحاجة لهذا الشعور مرة أخرى للتألق مرة أخرى".

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واستكمل الهولندي:"مهما حدث يظل سانشيز لاعباً عظيماً، يمكنه المراوغة وصناعة وتسجيل الأهداف".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت اتفاق يونايتد مع إنتر على كافة شروط انتقال سانشيز، مع تحمل النادي الإنجليزي أكثر من نصف راتبه.