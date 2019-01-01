سانشيز: لا يوجد أي لاعب مثل لوكاكو في العالم

كشف أيضاً عن سبب مغادرتهما لمانشستر يونايتد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر الإيطالي، بزميله البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكداً أنه لا يوجد لاعب مثله في العالم.

لوكاكو انضم لإنتر خلال فترة الانتقالات الماضية قادماً من مانشستر يونايتد، ليلحق به سانشيز في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

المهاجم التشيلي قال عن زميله:"لن تجد أي لاعب مثله بنادي آخر على مستوى العالم".

وأضاف صاحب الـ30 عاماً:"تدربت معه بشكل جيد جداً، ولكن احتجنا للمزيد من المباريات حتى نظهر بأفضل مستوى ممكن".

وتابع:"لم يكن الوقت المناسب لنا في مانشستر يونايتد، نظراً لوجود العديد من التغييرات في النادي".

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وأما عن شعوره بعد الانتقال لإنتر:"هناك رغبة قوية جداً في الفوز هنا، لذلك قررت الانضمام لهذا الفريق، وأيضاً هو نفس سبب قدوم لوكاكو لإنتر".

يذكر أن سانشيز سجل 5 أهداف فقط خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه قادماً من أرسنال.