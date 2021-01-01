مانشستر يونايتد أمام ليفربول! .. الخسارة تختبر سولشاير، والفوز يفتح طريق المجد!!

كيف يمكن لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أن تؤثر على شكل الشياطين الحمر في الفترة المقبلة؟

لن تكون مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي تقام مساء الأحد مثل أي لقاء أقيم بين الفريقين في السنوات العشر الماضية.

فلقاء يوم الأحد بين الريدز والشياطين الحمر هو الأول بين الفريقين منذ سنوات الذي يأتي في وقت يتنافس فيه الفريقين على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يدخل اللقاء للمرة الأولى منذ سنوات وهو على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

توابع للخسارة!؟

خسارة المباراة ستعني الكثير بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد بكل تأكيد كما هو الحال في أي مواجهة أمام ليفربول الخصم والغريم المباشر.

المزيد من الفرق

حتى لو لم يكن مانشستر يونايتد ينافس أو على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي فالخسارة من ليفربول ليس بالأمر السهل أبدًا.

لذلك فالخسارة وأنت على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ستعني الكثير بكل تأكيد، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن يشكل التواجد في هذا المركز ضغطًا على الشياطين الحمر!

لا يجب أن يكون لتلك الهزيمة عواقب أو توابع أكثر من مجرد خسارة الثلاث نقاط، فالكل يعلم جيدًا كيف أن ليفربول يملك تشكيل أفضل وعناصر أكثر خبرة في كل مركز داخل الملعب.

اختبار جديد!

تشكيل مانشستر يونايتد الحالي لا يوجد به أي شخص حمل لقب الدوري الإنجليزي سوى دافيد دي خيا ونيمانيا ماتيتش.

لذلك ولأسباب أخرى فالحديث عن ترشيح مانشستر يونايتد من بداية الموسم هو عبث! ووجود الفريق في المركز الحالي لا يجب أن يكون سببًا في المزيد الضغط عليهم.

الفريق صحيح حقق سلسلة جيدة من النتائج، وأصبح له شكل واضح في المنافسة ويتفائل الجميع بقدرته على الاستمرار، لكنه في النهاية لا يزال يفتقر لبعض الجودة المطلوبة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي على المدى البعيد!

تلك كانت كلمات بول بوجبا اليوم والذي أكد أن فريقه سيبقى أقل من ليفربول طالما لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعد.

بوجبا: نريد التغلب على ليفربول، ونستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي

لكن بالرغم من كل تلك الكلمات فالخسارة أمام الغريم بعد تلك النتائج الجيدة مؤخرًا ستكون بمثابة الاختبار الجديد لأولي جونار سولشاير وفريقه في مدى قدرتهم على تجاوز الأمر والعودة من جديد للنتائج والأداء الجيد!

الفوز يفتح الطريق للقب غائب

كما تحدثنا عن احتمالية الخسارة فيجب الحديث عن إمكانية فوز مانشستر يونايتد على غريمه ليفربول وتوسيع الفارق في القمة لست نقاط!

صحيح أن ست نقاط ليس بالعدد الكبير الذي تطمئن له جماهير مانشستر يونايتد لكنه سيمنح الفريق دفعة غير مسبوقة للاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية.

بالإضافة لذلك سيدخل الشك في نفوس نجوم ليفربول الذين لم يحققوا سوى نقطتين من آخر تسع نقاط متاحة بالنسبة لهم.

فهل يستطيع مانشستر يونايتد توسيع الفارق والبدء في الانفراد بالصدارة أم يعود لنفس عدد النقاط بالتساوي مع ليفربول وتستمر المنافسة مشتعلة على القمة لأسابيع قادمة؟