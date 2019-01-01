مانشستر يونايتد وأرسنال يطاردان مدافع يوفنتوس

اللاعب لا يشارك مع البيانكونيري

أوضحت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد وأرسنال مهتمان بالتعاقد مع مدافع يوفنتوس التركي مريح ديميرال في يناير المقبل.

ديميرال شارك في لقاء وحيد هذا الموسم كان أمام فيرونا رغم أن يوفنتوس دفع قرابة 18 مليون يورو لضمه الصيف الماضي من ساسولو.

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وذكرت "بليتشر ريبورت" أن اللاعب نفسه يرحب بفكرة الرحيل عن يوفنتوس في حال استمرار عدم مشاركته، وقد يتقدم بطلب للإدارة.

وأشار التقرير أن قطبي الكرة الإنجليزية يونايتد وأرسنال يتابعان اللاعب، ووضعهاه على لائحة الأهداف المحتملة في ميركاتو يناير.

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التركي يحظى باهتمام أيضاً من قبل ميلان الذي حاول ضمه الصيف الماضي، ولكن يوفنتوس رفض رحيله، بحسب الإعلام الإيطالي.

ويلعب ديميرال بشكل أساسي في تشكيل المنتخب التركي الذي يقترب من التأهل لأمم أوروبا 2020.