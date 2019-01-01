مانشستر يونايتد يستطلع وضع سيميوني حال فشل التفاوض مع بوتشيتينو

مانشستر يونايتد يستطلع رأي دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في تدريب الفريق بدلًا من ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لوضع خطة بديلة للإتيان بالمدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام ليكون على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يأتي على رأس تلك الخيارات.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن المدير الفني الأرجنتيني سيكون خيارًا ثانيًا بعد مواطنه ماوريزيو بوتشيتينو الذي يعد خيارًا أولًا لإدارة مانشستر يونايتد.

وتخشى إدارة الشياطين الحمر من صعوبة المفاوضات مع رئيس نادي توتنهام الذي يرفض التخلي عن خدمات بوتشيتينو بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

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وكان بوتشيتينو قد أظهر رغبة في تدريب فريق مانشستر يونايتد، وألمح أكثر من مرة لإمكانية مغادرة توتنهام رغم عدم تصريحه بذلك بشكل واضح.

جدير بالذكر أن سيميوني مرتبط حاليًا بعقد مع أتلتيكو مدريد لا ينتهي قبل 18 شهرًا، إلا أن نجله صرح أكثر من مرة أنه سيرحل عن أتلتيكو مدريد قريبًا.