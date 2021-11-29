مانشستر يعلن تعيين رانجنيك وينتظر حصوله على تأشيرة!

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا عن إسناد مهمة القيادة الفنية لفريق "الشياطين الحمر" خلال ما تبقى من موسم 2021-22 إلى الألماني رالف رانجنيك.

وجاء في البيان الذي أصدره "الشياطين الحمر" عبر موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، في انتظار متطلبات تأشيرة العمل".

وأضاف البيان: "بعد هذه الفترة، اتفق رالف والنادي على استمراره في دور استشاري لمدة عامين قادمين".

وأكمل: "سيبقى مايكل كاريك مسؤولًا عن الفريق الأول حتى يتم الانتهاء من تاشيرة عمل رالف".

واختتم البيان: "يود النادي أن يسجل شكره لنادي لوكوموتيف موسكو على تعاونه في عملية وصول رالف إلى مانشستر يونايتد".

ماذا قال مدير كرة القدم في مانشستر عن تعيين رانجنيك؟

وقال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد عن تعيين الألماني: "رالف هو أحد المدربين والمبتكرين الأكثر احترامًا في كرة القدم الأوروبية، لقد كان المرشح الأول لنا لمنصب المدير المؤقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي سيحققها بفضل أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

وأضاف: "الجميع في النادي يتطلعون للعمل معه خلال الموسم الحالي، ثم لمدة موسمين آخرين في دوره الاستشاري".

ماذا قال رانجنيك؟

من جانبه، قال رالف رانجينك في أول تصريحات أدلى بها لموقع مانشستر يونايتد: "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر يونايتد، والتركيز على جعل هذا الموسم ناجحًا للنادي".

وأضاف: "الفريق يكتظ بالمواهب، ولديهم توازن كبير بين الشباب والخبرة، سأركز كل جهودي خلال الأشهر المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على الوصول إلى أقصى طاقاتهم، بشكل فردي والأهم من ذلك كفريق واحد".

واختتم الألماني: "بعد ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أساس استشاري".

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