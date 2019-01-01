مانشستر يراقب قائد نيوكاسل لتدعيم دفاعه

اللاعب يقدم مستويات مميزة مع فريق بينيتيز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يراقب قائد نيوكاسل جمال لاسيلس بعد المستويات المميزة التي يقدمها قلب الدفاع مع فريقه.

وشارك لاسيلس، 25 عاماً، الموسم الجاري في 22 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت "ESPN" أن مورينيو كان معجباً بإمكانيات اللاعب الإنجليزي وكان يعمل على ضمه في يناير بعد عدم تعاقد الفريق مع الأهداف الأخرى.

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وطالب مورينيو إدارته بضم قلب دفاع لدعم الفريق، ولكن رفضت الإدارة التعاقد مع أي من الأسماء المطروحة مثل توبي ألدرفايرلد من توتنهام وهاري ماجواير، مدافع ليستر.

وأشار التقرير أن اهتمام يونايتد بضم قلب دفاع لم يتوقف، وتراقب الإدارة لاسيلس كهدف محتمل للمستقبل.

ويلعب يونايتد في المباراة المقبلة أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأثنين.