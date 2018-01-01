مانشستر في مفاوضات متقدمة لضم مدافع جلطة سراي

مورينيو يبدو سيحصل أخيراً على قلب دفاع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن الثنائي مانشستر يونايتد وجلطة سراي في مفاوضات من أجل انتقال مدافع الأخير أوزان كاباك إلى فريق جوزيه مورينيو.

وطالب المدير الفني ليونايتد فريقه بتدعيمات لخط دفاعه وحاول الصيف الماضي التعاقد مع عدة اسماء مثل توبي ألدرفايرلد وهاري ماجواير ولكن لم تتم الصفقة.

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وقالت صحيفة "أقسام" التركية أن رئيس جلطة سراي مصطفى شينجيز متواجد في إنجلترا للتفاوض حول بيع كاباك للشياطين الحمر في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن جلطة سراي يطلب 20 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع مدافعه المطلوب في عدة أندية كبرى.

ولفت كاباك الأنظار مع الفريق التركي بتألقه الكبير رغم سنه الصغيرة وذكرت عدة مصادر أن مانشستر سيتي وتوتنهام يتابعان تطوره.

ويبلغ كاباك من العمر 18 عاماً فقط ويملك عقداً يمتد مع جلطة سراي حتى عام 2020.

يُذكر أن مانشستر يونايتد مقبل على مقابلة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز الجولة القادمة عندما يحل ضيفاً على ليفربول.