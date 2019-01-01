دانيلو: ساري لا يختلف كثيراً عن جوارديولا

مازال يتعود على الأجواء الإيطالية المختلفة عن البريميرليج

يرى دانيلو ظهير يوفنتوس، أن هناك العديد من التشابهات بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومدربه الحالي ماوريسيو ساري.

دانيلو عانى من التجميد على دكة سيتي الموسم الماضي، ليقرر الرحيل إلى يوفي في صفقة تبادلية مع البرتغالي جواو كانسيلو.

وبعد بدايته مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، يؤمن البرازيلي أن أسلوب ساري لا يختلف كثيراً عن بيب.

وقال دانيلو:"تورينو مدينة مختلفة تماماً عن مانشستر، أحاول التأقلم على المدينة والتعود على الأجواء هنا".

وأضاف:"الدوري الإنجليزي يتسم بالندية والسرعة، وأما في إيطاليا فالأمر يعتمد بشكل أكبر على النواحي التكتيكية والتمركز".

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وتابع:"ساري لديه العديد من الأفكار الحديثة بكرة القدم، يحب الدفاع المتقدم ويريد الاحتفاظ بالكرة".

واستكمل:"يمتلك العديد من التشابهات مع جوارديولا، خاصة في التحركات وطريقة اللعب والهجوم على الخصم.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي بعد 12 مباراة من عمر المسابقة، ولكن بفارق نقطة وحيدة عن إنتر صاحب المركز الثاني.