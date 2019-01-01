مانشستر سيتي يُجهز عرضًا "مربحًا" لجواو كانسيلو

جوارديولا يرغب بضم اللاعب البرتغالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن مانشستر سيتي يُجهز عرضًا كبيرًا لضم جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن بيب جوارديولا المدير الفني لبطل إنجلترا يرغب في دعم صفوف الفريق بقوة الصيف القادم، خاصة مركز الظهير الأيمن، وقد وقع اختياره على كانسيلو خاصة لقدراته الهجومية الممتازة.

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من جانب يوفنتوس، خرج اللاعب البرتغالي من حسابات المدرب ماسيميليانو أليجري خلال الفترة الأخيرة من الموسم نتيجة عدم التزامه بأدواره الدفاعية والتكتيكية وميله المبالغ به للهجوم مما يترك المساحات خلفه، وقد أثيرت عدة أقاويل عن رغبة المدرب بالتخلي عنه واستبداله بظهير أقوى وأفضل دفاعيًا.

وأوضحت لاجازيتا ديلو سبورت التي هاجمها بعنف لوتشيانو سباليتي يوم أمس أن السيتي يُجهز عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن اللاعب الذي اشتراه من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، مما يجعل العرض الإنجليزي مربحًا لبطل إيطاليا.