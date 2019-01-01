الانتقالات

مانشستر سيتي يوافق على شرط يوفنتوس لمبادلة كانسيلو بدانيلو

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Getty composite
الإعلان الرسمي في غضون ساعات قليلة

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي يوفنتوس، أن الساعات القليلة القادمة، ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة التبادلية المنتظرة مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما هو متداول، فسوف يذهب المدافع الأيمن جواو كانسيلو إلى بطل البريميرليج في آخر عامين، في المقابل سينتقل مدافع ريال مدريد السابق دانيلو إلى عملاق الكرة الإيطالية، بالإضافة لحوالي 28 مليون يورو ستذهب إلى خزينة البيانكونيري.

ومنذ فترة تحوم الشكوك حول مستقبل مدافع اليوفي الأيمن، وذلك بسبب تعقد مفاوضات نقله إلى السيتيزينز في أكثر من منافسة، لعدم اتفاق الناديين على رسوم الصفقة.

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ولم تكشف التقارير عن راتب المدافع البرتغالي مع السكاي بلوز، بينما البرازيلي ينتظره حوالي 4 مليون، كراتب سنوي مع أصحاب القميص الأبيض والأسود.

وقد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التبادلية في غضون ساعات قليلة، حيث من المتوقع أن يسافر دانيلو إلى تورينو صباح الثلاثاء، للخضوع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد، ونفس الأمر بالنسبة لكانسيلو، الذي من المفترض أن يُنهي كافة إجراءات النقل قبل مساء الخميس –موعد غلق الميركاتو في إنجلترا-.

 

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