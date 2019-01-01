مانشستر سيتي يوافق على شرط يوفنتوس لمبادلة كانسيلو بدانيلو

الإعلان الرسمي في غضون ساعات قليلة

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي يوفنتوس، أن الساعات القليلة القادمة، ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة التبادلية المنتظرة مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما هو متداول، فسوف يذهب المدافع الأيمن جواو كانسيلو إلى بطل البريميرليج في آخر عامين، في المقابل سينتقل مدافع ريال مدريد السابق دانيلو إلى عملاق الكرة الإيطالية، بالإضافة لحوالي 28 مليون يورو ستذهب إلى خزينة البيانكونيري.

ومنذ فترة تحوم الشكوك حول مستقبل مدافع اليوفي الأيمن، وذلك بسبب تعقد مفاوضات نقله إلى السيتيزينز في أكثر من منافسة، لعدم اتفاق الناديين على رسوم الصفقة.

تيجالي هو أكثر لاعبي #النصر_الوحدة خلقًا للفرص خلال اللقاء بواقع 3 فرص حتى الآن.. 🎯#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/NLtzle0R7o — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ولم تكشف التقارير عن راتب المدافع البرتغالي مع السكاي بلوز، بينما البرازيلي ينتظره حوالي 4 مليون، كراتب سنوي مع أصحاب القميص الأبيض والأسود.

وقد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التبادلية في غضون ساعات قليلة، حيث من المتوقع أن يسافر دانيلو إلى تورينو صباح الثلاثاء، للخضوع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد، ونفس الأمر بالنسبة لكانسيلو، الذي من المفترض أن يُنهي كافة إجراءات النقل قبل مساء الخميس –موعد غلق الميركاتو في إنجلترا-.