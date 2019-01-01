الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يُكرم كومباني بتمثال أمام ملعب الاتحاد

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MCFC Press Office
تقديراً على كل ما قدمه للنادي الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر نادي مانشستر سيتي، تشييد تمثالاً للنجم البلجيكي فينسنت كومباني، تقديراً لكل ما قدمه بقميص الفريق السنوات الماضية.

كومباني رحل عن سيتي بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ رحلة جديدة مع أندرلخت في الدوري البلجيكي.

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قائد سيتي السابق يستعد للظهور في مباراته التكريمية مساء اليوم الأربعاء، والتي لن يشارك فيها بسبب إصابة في أوتار الركبة.

مانشستر سيتي كشف عن بناء تمثالاً لكومباني أمام ملعب الاتحاد، في لقطة رائعة من النادي الإنجليزي تجاه المدافع المخضرم.

وقام أيضاً بإطلاق اسمه على أحد الشوارع في ساحة التدريب الخاصة بالنادي، حيث تم وضع صورة احتفاله بهدفه في شباك ليستر سيتي الموسم الماضي، كواحد من أبرز مشاهد مسيرته.

يذكر أن كومباني قضى 11 عاماً مع سيتي، فاز خلالهم بـ4 ألقاب دوري إنجليزي، ولقبين كأس اتحاد، و4 بطولات كأس رابطة المحترفين.

 

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