مانشستر سيتي يقهر وست هام برباعية في جولة البريميرليج بآسيا

انتصار كاسح في مشاركة الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد

نجح فريق مانشستر سيتي، في التغلب على نظيره وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في البطولة الودية لأندية البريميرليج في آسيا.

المدرب بيب جوارديولا دفع بتشكيل معظمه من العناصر البديلة أمام الهامرز، بمشاركة رودريجو المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد والقائد ديفيد سيلفا.

وأما على دكة البدلاء فتواجد لكاي جودنوان، رحيم سترلينج، كايل ووكر، جون ستونز، زينشينكو، كيفن دي بروينة وبرناردو سيلفا وليروى سانيه.

الأسبقية في التسجيل كانت لصالح وست هام، من ركلة جزاء للاعبه المخضرم مارك نوبل في الدقيقة 26.

45. Back underway for the second half. Four changes at the break for City.



➡️ Sterling, Bernardo, De Bruyne and Sane

⬅️ Nmecha, Poveda, Bernabe and Silva



🔵 2-1 ⚒



🔵 #mancity pic.twitter.com/PovGJjjeYN — (@ManCity) July 17, 2019

الهدف الأول لسيتي جاء عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف لوكاس نميتشا الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني دخل رحيم سترلينج ليضيف ثنائية لسيتي، حيث جاء الهدف الثالث بالدقيقة 59 والرابع في الدقيقة 72.

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ومن المقرر أن يلعب سيتي أمام ولفرهامبتون بنهائي البطولة، عقب فوزهم على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.