مانشستر سيتي يقهر وست هام برباعية في جولة البريميرليج بآسيا

نجح فريق مانشستر سيتي، في التغلب على نظيره وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في البطولة الودية لأندية البريميرليج في آسيا.

المدرب بيب جوارديولا دفع بتشكيل معظمه من العناصر البديلة أمام الهامرز، بمشاركة رودريجو المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد والقائد ديفيد سيلفا.

وأما على دكة البدلاء فتواجد لكاي جودنوان، رحيم سترلينج، كايل ووكر، جون ستونز، زينشينكو، كيفن دي بروينة وبرناردو سيلفا وليروى سانيه.

الأسبقية في التسجيل كانت لصالح وست هام، من ركلة جزاء للاعبه المخضرم مارك نوبل في الدقيقة 26.

