مانشستر سيتي يقترب من تقديم عقد جديد لكومباني

بعد تتويجه بالبريميرليج.. مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد كومباني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت المصادر الصحفية في إنجلترا إلى أن مانشستر سيتي يستعد لإعطاء نجمه وقائده فينسينت كومباني عقدًا جديدًا خلال الأيام المقبلة.

وكان فينيسيت كومباني قد أبدى استعداده للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم في وقت سابق من العام الحالي.

ولكن مع الأداء القوي الذي قدمه في نهايات الموسم، يبدو أن إدارة مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا لن يكونوا مستعدين للاستغناء عنه في الميركاتو المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية فإن إدارة مانشستر سيتي قد قررت التفاوض مع كومباني بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وتدور المفاوضات في الوقت الحالي حسب الصحيفة حول مدة العقد الجديد وتفاصيل الراتب، قبل أن يتم الإعلان عن التجديد في وقت قريب.

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يذكر أن فينسينت كومباني سجل هدفًا رائعًا ومهمًا في شباك ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج كان سببًا مباشرًا في تتويج مانشستر سيتي باللقب للعام الثاني تواليًا.