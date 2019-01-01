الانتقالات

مانشستر سيتي يغلق أبواب بايرن ميونيخ أمام ساني

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سيحاول إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تمسكه الشديد بجناح الألماني ليروى ساني، وسط اهتمام بايرن ميونيخ اللحصول على خدمات.

بايرن عقد العديد من المحادثات مع وكيل أعمال اللاعب خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن يبدو أن مجهودات البافاري لم تصل لأي شيء.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت ترحيب ساني وممثليه بخطوة الانتقال لأليانز أرينا.

ومع ذلك يبقى موقف سيتي واضحاً، بعدم الرغبة في التفريط بجناحه الألماني هذا الصيف.

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ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيواصل النادي مفاوضاته مع ساني من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويتواجد سيتي حالياً في هونج كونج استعداداً للموسم القادم بحضور ساني، ومن المتوقع أن يستأنف مفاوضات التجديد بعد العودة لانجلترا.

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