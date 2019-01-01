مانشستر سيتي يطير أخيرًا إلى الصين من أجل الموسم التحضيري

بعد حل أزمة الرحلات الجوية.. مانشستر سيتي يصل أخيرًا إلى الصين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بعد إلغاء رحلتهم إلى الصين مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع ، انطلق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين نحو شرق آسيا من أجل موسمه التحضيري.

وكان من المفترض أن يطير مانشستر سيتي إلى الصين يوم السبت الماضي، لكن تم منعهم من ركوب طائرتهم بسبب وجود مشكلة على الرحلات الجوية.

بعدها أصدر النادي بيانًا أكد فيه أن خططهم قد تم تأجيلها يومًا بسبب "مشكلة إدارية غير متوقعة خارجة عن سيطرة النادي"، مع إلقاء اللوم على شركة السفر الخاصة بهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

ثم ورد يوم الأحد أن رحلة النادي تم إلغاؤها مرة أخرى بسبب استمرار وجود المشكلة ذاتها، لتتأجل الرحلة 24 ساعة جديدة.

وسيواجه مان سيتي وست هام في نانجينغ يوم الأربعاء، قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى هونج كونج للعب مباراة ضد كيتشي قبل أن ينتهي من مباريات البطولة الودية ضد يوكوهاما مارينوس في اليابان يوم 27 يوليو الجاري.

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد أنهى موسمه بطلًا للثلاثية المحلية كأول نادٍ إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ بعد تتويجه بالبريميرليج وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.