مانشستر سيتي يسقط في ليستر ويتراجع للمركز الثالث

ليستر سيتي يفاجئ مانشستر سيتي ويتغلب عليه بهدفين في كينج باور ستاديوم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل مانشستر سيتي مسلسل السقوط خلال الجولات الأخيرة، وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب كينج باور ستاديوم في أولى جولات البوكسينج داي للدوري الإنجليزي الممتاز. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وسقط مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعطي الفرصة لليفربول لتوسيع الفارق والابتعاد أكثر في الصدارة.

وبدأت المباراة بشكل قوى من مانشستر سيتي الذي سيطر على الكرة، وأجبر ليستر سيتي ومدربه كلود بويل على التراجع أمام الاستحواذ والضغط العالي.

وسريعًا، نجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الأول في حدود الدقيقة الرابعة عشر، ليعلن عن تقدم منطقي لمانشستر سيتي وفقًا لسير المباراة.

ولم يترك ليستر سيتي التقدم طويلًا للضيوف، حيث عادل النتيجة سريعًا عبر نجم وسط ميدانه مارك ألبرايتون الذي سجل التعادل بعد تقدم المان سيتي بخمس دقائق فقط.

واستمر الشوط الأول بين كر هنا وفر هناك بدون جديد، لينتهي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في انتظار الحسم خلال الشوط الثاني.

في الشوط الثاني تفنن لاعبو مانشستر سيتي في إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى، لتبقى النتيجة على حالها رغم توالي الكرات الخطيرة من قبل السييتيزينز.

وعكس سير اللقاء، سجل ليستر سيتي هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة والسبعين، ليخطف به ثلاث نقاط غالية من مانشستر سيتي الذي واصل سلسلة نتائجه المخيبة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز السابع، بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث على سلم الترتيب بعد فوز كل من توتنهام وليفربول.