مانشستر سيتي يستعد لدوري أبطال أوروبا بثلاث صفقات جديدة

تقارير صحفية تؤكد سعي مانشستر سيتي لضم ثلاث صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة فريق مانشستر سيتي في ضم ثلاث صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن المدرب بيب جوارديولا يسعى لدعم فريقه بكل طريقة ممكنة قبل الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن المركز الأساسي الذي يسعى جوارديولا لدعم الفريق فيه هو قلب الدفاع، وهدفه الأول فيه هو كاليدو كوليبالي نجم نابولي.

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ورصدت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 83 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب من صفوف نابولي في الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن مركز الظهير الأيسر أيضًا يعد من المراكز التي يسعى للحصول على الدعم فيها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيحاول جوارديولا أن يجد بديلًا للاعبه الألماني الذي انتقل لبايرن ميونخ ليروي ساني، لذلك يبحث عن جناح أيمن في السوق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حصل بالأمس على حكم من المحكمة الرياضية يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.