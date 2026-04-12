استفاد مانشستر سيتي على النحو الأمثل من هزيمة منافس اللقب أرسنال أمام بورنموث (1-2). ونجح فريق المدرب بيب غوارديولا في صنع الفارق أمام تشيلسي بفضل شوط ثانٍ بالغ الفاعلية: 0-3. ولا يزال المتصدر أرسنال يتقدم بست نقاط على سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، كما يستضيف أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل. ويتلقى تشيلسي هزيمته الثالثة توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبقى في المركز السادس.

لم يكن الشوط الأول مما يُكتب عنه إلى البيت. بدا كل من تشيلسي ومان سيتي غير راغبين في الذهاب بكل طاقتهم، وخصوصاً في عدم المخاطرة. إضافة إلى ذلك، تمركز دفاع تشيلسي في العمق.

واجه مان سيتي صعوبة كبيرة في صناعة فرص محققة، رغم أن ريان شرقي كان عليه أن يفعل أكثر في فرصته. فمن على حافة منطقة الجزاء سدد الكرة في يدي روبرت سانشيز.

ثم بدأ مان سيتي الشوط الثاني بشكل رائع، لكن إيرلينغ براوت هالاند اصطدم بصدّ جميل من يوريل هاتو، كما رأى ريان شرقي تسديدته تُحبط بصعوبة. ولم يطل حزن الضيوف.

فالفرصة التالية لسيتي وجدت طريقها إلى الشباك. أرسل شرقي الكرة بلمسة مليئة بالإحساس على رأس نيكو أوريلي، الذي حولها برأسه بإتقان خلف سانشيز العاجز تماماً: 0-1.

وبعد خمس دقائق كان شرقي أيضاً وراء الهدف الثاني 0-2. فقد مرر الفرنسي كرة ذكية بينية إلى مارك غويهي، الذي أنهى الهجمة كأنه مهاجم مُتمرس بتسديدة إلى الزاوية البعيدة.

وفي عرض الشوط الثاني المتقن، كان جيريمي دوكو التالي الذي ساهم بدوره. فقد انتزع البلجيكي الكرة من مويسيس كايسيدو الذي ارتكب خطأً ساذجاً، ثم وضعها بسهولة في الشباك: 0-3.

حُسمت المباراة، ولم يبقَ سوى السؤال عن النتيجة النهائية. حصل الفريقان على بعض الفرص للتسجيل، لكن نتيجة 0-3 لم تتغير.

تيجاني رايندرز وناثان آكي لم يشاركا ولو لدقيقة واحدة مع سيتي. أما هاتو، الذي ترك انطباعًا جيدًا إلى حدٍّ ما في قلب الدفاع، فقد لعب المباراة كاملة.