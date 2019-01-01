مانشستر سيتي يدفع 100 ألف استرليني لضم لاعب حر!

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ينجح في الحصول على خدمات اللاعب دانيل أجورو من صفوف بولتون مقابل 100 ألف استرليني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب الناشيء دانيل أجورو من صفوف بولتون مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 100 ألف جنيه استرليني.

جاء هذا بعدما كان النادي قد تقدم بنفس العرض لضم اللاعب في يناير الماضي ورفضته إدارة بولتون التي أبدت تمسكها بالمهاجم الناشيء في ذلك الوقت.

وعادت إدارة مانشستر سيتي بنفس العرض من جديد خلال الأيام الأخيرة وحصلت على موافقة فورية من بولتون لضم اللاعب، حيث يعاني الأخير من أزمة مادية جعلت من دانيل لاعبًا حرًا في التوقيع لأي فريق يفاوضه.

"ماثيو -الابن الأوسط لـ ليو- دائمًا ما يشجع مدريد من أجل مضايقة أخيه الأكبر تياجو

كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩

وأضافت إدارة مانشستر سيتي العديد من الشروط في عرضها تمنح فريق بولتون أموالًا إضافية في المستقبل، كلها متعلقة بأداء اللاعب وما سيقدمه للسيتيزنز.

ومن المقرر أن يلعب النجم الشاب في الموسم الجديد بشكل أساسي رفقة فرق الناشئين على أن يتم تصعيده في الوقت المناسب للفريق الأول.

جدير بالذكر أن فرق الناشئين في مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية أصبحت من أهم مصادر دعم الفريق الأول.