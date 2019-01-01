مانشستر سيتي يدفع 100 ألف استرليني لضم لاعب حر!
نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب الناشيء دانيل أجورو من صفوف بولتون مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 100 ألف جنيه استرليني.
جاء هذا بعدما كان النادي قد تقدم بنفس العرض لضم اللاعب في يناير الماضي ورفضته إدارة بولتون التي أبدت تمسكها بالمهاجم الناشيء في ذلك الوقت.
وعادت إدارة مانشستر سيتي بنفس العرض من جديد خلال الأيام الأخيرة وحصلت على موافقة فورية من بولتون لضم اللاعب، حيث يعاني الأخير من أزمة مادية جعلت من دانيل لاعبًا حرًا في التوقيع لأي فريق يفاوضه.
"ماثيو -الابن الأوسط لـ ليو- دائمًا ما يشجع مدريد من أجل مضايقة أخيه الأكبر تياجو— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩
كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂
ميسي 🗣️
(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP
وأضافت إدارة مانشستر سيتي العديد من الشروط في عرضها تمنح فريق بولتون أموالًا إضافية في المستقبل، كلها متعلقة بأداء اللاعب وما سيقدمه للسيتيزنز.
ومن المقرر أن يلعب النجم الشاب في الموسم الجديد بشكل أساسي رفقة فرق الناشئين على أن يتم تصعيده في الوقت المناسب للفريق الأول.
جدير بالذكر أن فرق الناشئين في مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية أصبحت من أهم مصادر دعم الفريق الأول.