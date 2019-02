مانشستر سيتي يحقق رقمًا تاريخيًا في آخر 7 مباريات له على ملعب الاتحاد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح مانشستر سيتي في الوصول إلى رقم قياسي جديد في عدد الأهداف المسجلة على ملعبه خلال مبارياته الأخيرة على ملعب الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا كاسحًا على ضيفه تشيلسي بستة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة فاجأت الجميع حول العالم.

وبالأهداف الستة التي سجلها مانشستر سيتي ليلة الأحد، وصل مجموع أهدافه في المباريات السبعة الأخيرة على ملعبه إلى 35 هدفًا.

35-2 - In 2019, Manchester City have won their seven matches in all competitions at the Etihad by an aggregate score of 35-2. Fortress. pic.twitter.com/hCapNIr4IG