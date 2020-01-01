مانشستر سيتي يحصن دي بروينه بمكافأة ضخمة

مانشستر سيتي يغري دي بروينه براتب لا يقاوم

أفادت تقارير إنجليزية، أن بيب جوارديولا يتقمص دور "العراب" في مفاوضات مانشستر سيتي مع البلجيكي كيفن دي بروينه، لإقناعه بتمديد عقده.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن أحد المصادر، أن النادي السماوي تحرك سريعًا بعد الشائعات التي حاصرت مستقبل لاعب تشيلسي السابق.

وزعمت بعض التقارير، أن العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حامل لقب البريميرليج، بمنعه من اللعب في دوري أبطال أوروبا، ستعجل برحيل الدولي البلجيكي وبعض نجوم الفريق.

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إلا أن الصحيفة البريطانية، أشارت إلى أن الإدارة تتطلع للإبقاء على صاحب الـ28 عامًا، وذلك بإغرائه براتب أسبوعي لا يقاوم، ليصرف النظر نهائيًا عن فكرة الرحيل، قبل تطبيق قرار الحظر.

وبحسب التقرير، فسوف يتحصل لاعب فولفسبورج السابق على حوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك بعقد مدته خمس سنوات، ما يعني أنه سيجني حوالي 18 مليون من نفس العملة مع انتهاء العقد.

وخاض دي بروينه أكثر من 200 مباراة منذ وصوله الجزء السماوي لمدينة مانشستر عام 2015، سجل خلالهم 50 هدفًا، بالإضافة لـ86 تمريرة حاسمة، آخرهم هديته لجابرييل جيسوس في ليلة الفوز على ريال مدريد 2-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ورغم هبوط مستواه الموسم الماضي لتعرضه لسلسلة من الانتكاسات، إلا أنه سرعان ما استعاد بريقه هذا الموسم، والآن لديه فرصة لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة آرسنال تيري هنري، بصناعة 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز -16 تمريرة حاسمة-.