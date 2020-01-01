مانشستر سيتي يُحدد لاوتارو مارتينيز خليفة لأجويرو ويُدمر أحلام برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي قد حدد لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، ليكون خليفة سيرخيو أجويرو في مركز المهاجم الصريح بالمواسم المقبلة.

لاوتارو هو الهدف الأول لإدارة برشلونة منذ الصيف الماضي، لكن مطالب إنتر وأزمة كورونا وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في الميركاتو المنقضي.

وبحسب ما أوردته شبكات متعددة "يورو سبورت وماركا وTYC الأرجنتينية" فإن إدارة السيتي حاليًا تستعد لتقديم عرضها الأول للتعاقد مع لاوتارو.

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سيتي عمومًا يفكر في حقبة ما بعد أجويرو خصوصًا بعد كثرة إصاباته وفشل جابرييل جيسوس في تقديم إضافة توحي بأنه سيعوّض الفراغ الكبير الذي سيتركه الدولي الأرجنتيني.

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هذا النبأ من شأنه أن يدمر آمال برشلونة، فالنادي الكتالوني من أجل ضم لاوتارو يحتاج إلى تخفيض القيمة التي يطلبها إنتر، والتي منطقيًا ستزداد بدخول نادٍ آخر في الصفقة.

وكان إنتر قد طلب 111 مليون يورو للموافقة على مغادرة صاحب الـ23 عامًا مع رفضهم لأي صفقات تبادلية طرحتها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو آنذاك.

يذكر أن ليونيل ميسي نفسه قد يغادر باتجاه مانشستر سيتي في الصيف المقبل بنهاية عقده في كامب نو ورغبته في الرحيل التي أعلنها من قبل في الصيف المنقضي.